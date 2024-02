Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz respinge ideea ca țarile europene și ale NATO sa trimita trupe in Ucraina, dupa ce președintele francez Macron a declarat ca aceasta idee nu poate fi exclusa. "Ceea ce s-a convenit de la inceput este valabil și pentru viitor, și anume ca nu vor exista soldați pe teritoriul…

- Jurnalistul și analistul militar Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN posibilitatea ca partenerii Kievului sa trimita militari in Ucraina, așa cum a președintele francez Emmanuel Macron a lasat sa se ințeleaga ca ar fi posibil.

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou luni livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel doreste sa evite riscul ca Germania sa fie implicata in razboi.

- Cancelarul german Olaf Scholz se opune transferului rachetelor de croaziera Taurus catre Ucraina, invocand riscul implicarii Germaniei in razboi. Parlamentul german a respins recent o masura care cere in mod explicit furnizarea Taurus. Context: Rachetele Taurus, care au o raza de acțiune de pana la…

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel dorește sa evite riscul ca Germania sa se trezeasca implicata in razboi.

- Controverse pe tema rachetelor de croaziera Taurus. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou luni livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel doreste sa evite riscul ca Germania sa se trezeasca implicata in razboi, relateaza DPA, preluata de Agerpres.…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa semneze vineri, la Berlin, un acord in domeniul securitatii intre Germania si Ucraina, anunta Guvernul german, potrivit AFP.

- Dezbaterea privind livrarea de rachete de croaziera Taurus catre Kiev se intensifica in Germania, mai multi politicieni cerandu i cancelarului Olaf Scholz sa si dea acordul, pe fondul ultimelor atacuri aeriene rusesti masive asupra teritoriului ucrainean, relateaza sambata AFP si dpa. Dezbaterea privind…