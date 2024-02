Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general Jens Stoltenberg a declarat ca, deși alianța a oferit un „sprijin fara precedent” Kievului, nu exista „niciun plan” pentru ca țarile membre sa trimita trupe de lupta pe teren in Ucraina, relateaza Sky News.Orice decizie de a trimite soldați ar avea nevoie de susținerea unanima a…

- Cel mai sensibil subiect care s-a discutat la reuniunea de la Paris, din data de 26 februarie 2024, organizata de președintele Emmanuel Macron, a fost dorința unor țari NATO de a trimite trupe terestre in Ucraina, in sprijinul acestei țari, dar și opoziția altor state aliate fața de o asemenea inițiativa.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reunit luni, la Paris, peste 25 de tari aliate Kievului, pe care le indeamna la un „salt” impotriva unei „inaspriri evidente” a Moscovei, intr-un moment critic pentru Ucraina, care asteapta armament din Occident, necesar supravietuirii sale, relateaza AFP.

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina intra in al treilea an, dar președintele rus nu da niciun semn ca și-a dori sa opreasca conflictul sangeros. Insa, concomitent, liderul de la Kremlin are pe masa un plan sinistru de a invinge Occidentul din inițiativa sa de sprijin a Kievului.

- "Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni", pentru ca "nu putem lasa Rusia sa creada ca poate castiga (...) O victorie ruseasca ar fi sfarsitul securitatii europene", a spus Macron intr-un discurs la baza navala Cherbourg, transmite France Presse preluat de Agepres.Dar "pentru aceasta Franta are nevoie…

- Recentele atacuri masive ale Rusiei impotriva marilor orase ucrainene au ca scop, potrivit expertilor, epuizarea populatiei si a apararii antiaeriene a Ucrainei, care a cerut din nou mai multe arme de la aliatii sai occidentali, scrie AFP, informeaza News.ro.Potrivit presedintelui ucrainean Volodimir…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a subliniat, in timpul cinei de Craciun cu trupele, in Iordania, ca Occidentul nu poate ”lasa Rusia sa castige” in Ucraina si ca sustinerea Kievului trebuie sa continue chiar daca ”asta ne costa”, relateaza AFP.