Cum scapă șoferii de punctele de penalizare Incalcarea normelor rutiere poate aduce puncte de penalizare pentru șoferi, asociate amenzilor, insa, ele pot sa fie anulate, cu respectarea anumitor condiții. Codul Rutier 2024 prevede ca pentru abaterile minore se atribuie cel puțin 2 puncte de penalizare, in timp ce in cazul celor mai grave este vorba de 6 puncte. Daca aceste penalizari cumulate ajung la 15 puncte, atunci permisul de conducere se suspenda automat pentru o perioada de 30 de zile in cazul primei abateri. Daca situația se repeta in decursul unui an, perioada de suspendare se dubleaza, ajungand la 60 de zile, potrivit Antena3.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

