- Cum afli cate puncte de penalizare ai acumulat. Potrivit codului rutier, șoferii care se abat de la reguli primesc contravenții. Acestea constau in amenzi care sunt insoțite și de puncte de penalizare. La acumularea unui anumit numar de puncte, aceștia por ramane fara permis de conducere pentru o perioada.…

- Un barbat de 50 de ani a fost amendat și privat de dreptul de a conduce. Acesta a inregistrat un numar record de incalcari pe perioada a 8 luni. Șoferul și-a recunoscut fiecare incalcare și a achitat integral amenda aplicata.

- Șoferii din Romania pot sa verifice online istoricul. Daca in trecut pentru a afla acest lucru șoferii trebuiau sa depuna o cerere la Poliție și sa aștepte cateva zile pentru a primi raspunsul, ceea ce presupunea doua drumuri, acum exista mai multe variante pentru a simplifica procesul.O procedura permite…

- Permise de conducere digitale, autoevaluarea capacitații de a conduce și atenție sporita fața de pietoni, se numara printre principalele modificari votate, miercuri, de Parlamentul European (PE) in privința modificarii legislației privind permisele de conducere. Cu peste 20.000 de vieți pierdute anual…

- Șoferii care se gasesc in situația neplacuta de a-și pierde permisul de conducere sunt nevoiți sa urmeze o serie de pași riguroși, altfel risca sa fie supuși unor sancțiuni considerabile conform legislației in vigoare. In viața de zi cu zi, este posibil sa pierdem documente esențiale, cum ar fi buletinul…

- Proiectul FC Brașov Steagul Renaște a mai pierdut inca doua vieți, dupa dispariția echipei de seniori, care fusese retrogradata in vara in Liga 3, din cauza ca nu a luat licența pentru eșalonul secund. 80 de puncte penalizare pentru FC Brașov Steagul Renaște U19 Jucatorii și antrenorii au plecat și,…

- Șoferii care primesc sancțiuni pentru diverse incalcari rutiere trebuie sa știe ca punctele de penalizare, asociate amenzilor, pot fi eliminate, insa numai daca respecta anumite condiții. Conform Codului Rutier, incalcarile regulilor de circulație pot atrage amenzi și puncte de penalizare. Pentru abaterile…