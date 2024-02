Parlamentul European cere noi reglementări pentru permisele de conducere Permise de conducere digitale, autoevaluarea capacitații de a conduce și atenție sporita fața de pietoni, se numara printre principalele modificari votate, miercuri, de Parlamentul European (PE) in privința modificarii legislației privind permisele de conducere. Cu peste 20.000 de vieți pierdute anual in accidente rutiere in UE, PE sprijina reformarea normelor UE privind permisele de conducere, pentru a se asigura ca acestea contribuie la siguranța rutiera și la tranziția verde și digitala a UE. Eurodeputații doresc ca șoferii sa fie mai bine pregatiți pentru situații reale de trafic și sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

