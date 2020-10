Ziarul Unirea Un cugirean, consilier pe probleme de cultura a lui Victor Ponta, a anunțat INCETAREA colaborarii sale cu președintele Pro Romania. ,,Mai ești și mitoman, ceea ce e grav, caci e peste puterea ta” Flaviu George Predescu, fostul consilier al lui Victor Ponta pe probleme de cultura, a anunțat incetarea colaborarii sale cu dansul. ,,Dragi prieteni, am pus totalmente capat colaborarii cu Victor Ponta, al carui consilier (onorific) personal pe probleme de cultura am fost pentru o scurta perioada. La fel, am pus capat... Un cugirean, consilier pe probleme de cultura a lui Victor Ponta,…