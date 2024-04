Fostul premier Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei, recunoaște ca vrea sa intre in competitia pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale, in cadrul Aliantei Dreapta Unita. Orban spune ca lui ii place sa anunte decizia. Oricum, se va decide in Alianța cine va fi candidatul. ”Mie imi place sa anunt decizia. Am fost intrebat saptamana trecuta daca vine Alin Nica la dumneavoastra, va candida Alin Nica la presedintia CJ Timis? Am preferat sa nu raspund pana nu am discutat cu domnul Alin Nica si impreuna am convenit asupra acestei decizii pe care v-o prezentam astazi. In privinta…