Stiri pe aceeasi tema

- PSD si Pro Romania vor avea candidati comuni pe liste la alegerile locale din 9 iunie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD Maramures, deputatul Gabriel Zetea. "Incercam sa facem in judetul Maramures o constructie social-democrata, o constructie care sa imbratiseze viziunea…

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat ca Alianta pentru Unirea Romanilor va avea candidati la toate consiliile, la presedintiile de Consilii Judetene si la primariile municipiilor resedinta de judet, si ca vor prezenta acesti candidati duminica, intr-un eveniment special. Liderul AUR a prezentat…

- Eurodeputatul Corina Crețu, Comisar pentru Politica Regionala al Comisiei Europene, a anunțat ca demisioneaza ” cu regret” din partidul PRO Romania. Așadar, comisarul european Corina Crețu demisioneaza din partidul Pro Romania, dupa ce președintele Victor Ponta a batut palma George Simion, președintele…

- Gabriel Zetea, președinte PSD Maramureș, a vorbit despre negocierile dintre social-democrați și liberali, pe subiectul comasarii alegerilor. Liderul din Maramureș spune ca PSD nu insista cu comasarea alegerilor, insa spune ca cele doua partide ar trebui sa puna la punct impreuna un ”plan de țara”, care…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a lucrat, ca sef al Armatei, cu secretarul general adjuncr al NATO, Mircea Geoana.”Foarte bine. Si comunic cu domnul Mircea Geoana de fiecare data pe probleme care vizeaza aspectele legate de…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in prezent, ar fi „foarte greu” sa se poata realiza o alianta PNL – PSD si liste comune pentru cele doua „familii”, dar daca romanii isi doresc „se poate reface actuala coalitie” dupa alegeri. Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3 , despre…

- Intr-un gest neașteptat, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca il susține pe președintele Klaus Iohannis in decizia sa de a-și prezenta demisia de la Cotroceni. Declarația vine ca un șoc in contextul relațiilor tensionate dintre cele doua partide și deschide o noua perspectiva asupra peisajului…

- Coaliția PSD-PNL nu a existat niciodata decat la nivel național, a declarat deputatul Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in contextul divergențelor pe care le au cele doua partide in teritoriu.Intrebat daca mai rezista coaliția in contextul alegerilor din 2024 și al conflictelor de la nivel local,…