- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan spune ca președintele PNL, Nicolae Ciuca, va fi „100%” președintele Romaniei. Intrebat, la Digi24, daca Ciolacu e mai bun pentru funcția de șef al statului decat președintele PSD, Marcel Ciolacu s-a aratat convins ca Ciuca e cel mai potrivit. „PNL va da președintele…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan spune ca președintele PNL, Nicolae Ciuca, va fi „suta la suta” președintele Romaniei. „PNL va da președintele Romaniei. Deocamdata nu am vorbit de negocieri pentru președinte, e o funcție care nu poate fi negociata la o masa și trebuie discutata o opțiune și o…

- Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale.”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si voi proceda…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au stabilita azi o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, intalnire care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00. Discutia are loc in contextul unei posibile intelegeri…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni seara ca Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale, el subliniind ca intotdeauna va sustine un candidat din partea PNL. Declarația liderului PNL a venit dupa ce negocierile dintre liberali și PSD au eșuat…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca sustine ca, din postura de sef al Armatei, a lucrat foarte bine cu adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana. Totusi, candidatura lui Mircea Geoana, fost lider PSD, din partea PNL la alegerile prezidentiale ”este un scenariu cu o probabilitate foarte, foarte…

- In timp ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat, joi, ca exista o șansa ca președintele Klaus Iohannis sa preia conducerea Consiliului European din mai, ceea ce ar duce la demisia de la Cotroceni, comunicatorii partidului au primit indicații de a minimiza in mesajele publice impactul acestui scenariu…