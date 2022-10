Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie. “Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile lor, dar impreuna cu intreaga…

- Compania energetica rusa de stat Gazprom a anunțat miercuri, 5 octombrie, ca a soluționat disputa privind tranzitul gazelor cu organismele de reglementare din Austria și ca astfel vor fi reluate exporturile catre Italia, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . ”Gazprom si partenerii sai italieni…

- Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca…

- Gazprom avertizeaza ca o alta sursa de gaze catre Europa este in pericol dupa scurgerile de gaz de la gazoductele Nord Stream, transmite Bloomberg. O disputa juridica ar putea face Moscova sa sancționeze Naftogaz din Ucraina, mai transmite publicația citata. Scurgeri inexplicabile deocamdata au fost…

- „Tribunalul districtual Lenin” din Crimeea ocupata de ruși a decis arestarea pentru 10 zile a unui DJ care a difuzat piesa „Dyke pole” („Campul salbatic”) a rapperului ucrainean YARMAK intr-o cafenea aflata intr-un oraș din estul peninsulei anexate ilegal de Rusia, potrivit publicației ucrainene Pravda…

- Compania a reluat productia unora dintre modelele populare Lada la fabrica sa principala din Togliatti in iunie, dupa ce a oprit partial productia in primavara din cauza penuriei de piese electronice cauzata de sanctiuni. Compania, al carei actionar de lunga durata, producatorul francez de automobile…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

- Autoritatile ruse au deschis vineri o ancheta impotriva unei reprezentante insarcinate a opozitiei, Helga Pirogova, acuzata ca a “difuzat informatii false”, dupa ce a criticat organizarea de funeralii fastuoase pentru soldatii ucisi in Ucraina, noteaza Agerpres. The post Politiciana de opoziție din…