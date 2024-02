Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ștefan Popescu, analist de politica externa, a comentat situația din Transnistria, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vladescu, și s-a aratat de parere ca o eventuala alipire a regiunii separatiste la Federația Rusa ar avea efecte „dezastruoase pentru parcursul…

- Informația potrivit careia liderii separatiști de la Tiraspol vor cere alipirea Transnistriei la Federația Rusa nu se confirma, afirma Serviciul de informații militare a Ucrainei (GUR), citat de Pravda.com.ua și de Deschide.md. Potrivit purtatorului de cuvant al GUR, Andrei Iusov, așa zișii deputați…

- Un congres extraordinar al așa zișilor deputați de toate nivelele din Transnistria, programat pe 28 februarie, ar urma sa adoptate o solicitare catre Moscova privind alipirea regiunii separatiste la Federația Rusa, a declarat pentru Deschide.md opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba. Astfel de congrese…

- Istoricul Armand Goșu face apel la calm in scandalul privind posibila alipire a Transnistriei la Rusia. Profesorul, specializat in spațiul ex-sovietic, a explicat faptul ca ar afecta inclusiv interesele oligarhilor din zona. „Cel puțin odata pe an, de 30 de ani incoace, Transnistria "cere" Rusiei…

- Daca va reuși sa-și atinga obiectivele in Ucraina, va cauta oare Rusia sa-și extinda stapanirea in „Republica Moldoveneasca Nistreana”, adica asupra Transnistriei, care s-a separat de Moldova in 1991? Acestea sunt temerile Chișinaului... Mai ales ca mai multe declarații ale oficialitaților ruși sugereaza…

- Declarațiile potrivit carora Marea Britanie ar pregati o „operațiune militara” pentru „preluarea Transnistriei”, cu scopul de a-l „surprinde” pe liderul rus Vladimir Putin, „ocupat” pe frontul din Ucraina, lansate de un portal din Federația Rusa, sunt false, susține Biroul Politici de Reintegrare (BPR)…

- Portalul specializat in demontarea dezinformarilor, Veridica, scrie un articol despre un fake reluat recent la Tiraspol și raspandit de presa de la Moscova, precum ca președinta Maia Sandu pregatește Republica Moldova de razboi cu Federația Rusa. Narațiunile false propagate de presa din regiunea…