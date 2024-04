Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a transmis ca exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Acesta precizeaza ca Romania si Marea Neagra pot deveni furnizori de securitate energetica. Prin exploatarea gazelor din…

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- CARAS-SEVERIN – Partidul Național Liberal organizeaza Congresul Partidului Popular European, cea mai mare familie politica din Europa, in perioada 6-7 martie 2024 la București! Cu acest prilej, Bucureștiul devine pentru 2 zile capitala politica a Europei. PNL aduce la București șefi de stat și de guverne…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen, se va afla, in urmatoarele zile, alaturi de alți lideri europeni la București la Congresul PPE. O buna ocazie pentru a se aborda și „chestiunea Schengen”, dupa cum spune europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Congresul…

- ”Bucurestiul devine centrul politic al Europei”, a scris, sambata, Nicolae Ciuca intr-o postare pe reteaua X (fosta Twitter).Liderul PNL se refera astfel Congresul Partidului Popular European, care va avea loc in Capitala, saptamana viitoare.”La invitatia PNL, cei mai importanti sefi de stat si de guvern…

- Europarlamentarul Renew Europe, Dragos Tudorache, supleant in subcomisia pentru securitate si aparare (SEDE) din Parlamentul European, a declarat miercuri, 21 februarie, pentru News.ro, ca a fost detectat un software de supraveghere la unele telefoane mobile ale unor membri ai SEDE si ca acum trebuie…