Cristian Buşoi, europarlamentar: „Marea Neagră și România pot deveni furnizori de securitate energetică” Europarlamentarul Cristian Bușoi a transmis ca exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Acesta precizeaza ca Romania si Marea Neagra pot deveni furnizori de securitate energetica. Prin exploatarea gazelor din Marea Neagra, Romania contribuie la securitatea energetica a Europei și competitivitatea industriei europene Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

