Stiri pe aceeasi tema

- Niciun ranit nu a fost anuntat. ”Zborul Emirates EK134 a fost anulat din cauza unui vehicul de serviciu de a sol care a intrat in contact cu avionul inaintea de imbarcarea pasagerilor”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat compania. ”Toti pasagerii vizati au fost redirectionati catre un zbor ulterior…

- Kremlinul l-a indemnat pe proprietarul Telegram, Pavel Durov, sa fie mai "atent", dupa ce aplicatia de mesagerie ar fi contribuit la recrutarea atacatorilor de la sala de concerte Crocus de la Moscova, relateaza joi agentia Reuters, potrivit Agerpres. Telegram, care in prezent are sediul in Dubai,…

- Premierul Gabriel Attal a anuntat duminica seara ca ridica planul Vigipirate din Franta - sistemul de alerta antiterorista - la cel mai inalt nivel: "urgenta atac", in urma atentatului de la Moscova revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza Le Figaro, citat de news.ro .

- Un avion al companiei aeriene germane Lufthansa cu 190 de pasageri la bord, cu destinatia Dubai, a aterizat de urgenta luni dupa-amiaza in Rodos, Grecia, din cauza unei probleme "electrice", a anuntat Fraport, operatorul german care gestioneaza aeroporturile regionale din Grecia, relateaza AFP, citat…

- Producatorul chinez de drone EHang Holidings a inceput sa vanda pe Taobao, platforma deținuta de catre gigantul Alibaba, taxiul sau zburator model EH216-S pentru 332.100 de dolari, scrie Reuters.EHang a obținut certificarea aprobarii de siguranța din partea autoritații aviatice din China in octombrie.Compania…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, locul 21 mondial, a fost eliminata duminica de americanca Ashlyn Krueger, 3-6, 6-3, 6-3, in primul tur al turneului de WTA 1.000 de la Dubai, care se disputa pe hard, potrivit Agerpres. Ashlyn Krueger, locul 74 WTA, in varsta de 19 ani, este beneficiara…

- Dupa un periplu de opt zile la Moscova - pe care fostul prezentator al postului Fox News Tucker Carlson l-a descris ca fiind un oras "mult mai frumos decat orice oras" din SUA - el se va indrepta catre o alta parte a continentului european: Serbia, scrie POLITICO. Fostul prezentator de la Fox News…

- Rusia iși va deschide in luna martie – in vederea alegerilor sale prezidențiale- birouri de vot pe teritoriul Statelor Unite, in trei baze diplomatice sau consulare, a anunțat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov. Anunțul, releva „Le Figaro”, citand jurnaliști francezi acreditați in Statele…