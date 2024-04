Stiri pe aceeasi tema

- Liderul autoritar din Belarus, Aleksandr Lukasenko, s-a plans la intalnirea sa de joi cu omologul sau rus Vladimir Putin de amenintarea la care ar fi expusa tara sa din partea Occidentului, relateaza vineri dpa. „Situatia este dificila. Ceea ce ma ingrijoreaza cel mai mult este pozitia conducerii poloneze”,…

- Vladimir Putin a avut de ales: sa dea vina direct pe Ucraina pentru cel mai sangeros atac terorist asupra Moscovei din ultimele doua decenii sau, deocamdata, sa faca doar aluzii. Faptul ca președintele rus a facut legatura in ambele cazuri, in ciuda faptului ca Statul Islamic a revendicat responsabilitatea…

- Vot istoric in Parlamentul European. Legislativul va adopta joi o rezoluție in care recunoaște dreptul Romaniei sa-și recupereze tezaurul de la Moscova sau sa primeasca compensații, in schimbul acestuia. In cazul unor negocieri cu Rusia, dupa incheierea razboiului din Ucraina, Uniunea Europeana ar putea…

- Președintele Vladimir Putin a avertizat miercuri, 13 martie, Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear și ca, daca Statele Unite vor trimite trupe in Ucraina, acest gest va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, scrie agenția de presa Reuters,…

- Vladimir Putin a susținut joi, 29 februarie 2024, un discurs difuzat public in fața membrilor celor doua camere ale Parlamentului de la Moscova. Președintele Rusiei a vorbit despre stadiul in care se afla relația cu Occidentul, despre un viitor atac armat și despre folosirea armelor nucleare. Discursul…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, a avut miercuri, 7 februarie, in briefingul sau de presa, o interventie speciala dedicata "situatiei din Republica Moldova", in care a lansat un atac furibund la adresa autoritatilor de la Chisinau, pe care le acuza de "complicitate" cu autoritatile…

- Expatii rusi vor putea vota la scrutinul prezidential din martie chiar daca traiesc in tari "neprietenoase" care au impus sanctiuni Moscovei ca urmare a invaziei de catre Rusia a tarii vecine Ucraina, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zaharova…