Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea inca nu este pregatita sa primeasca turiști ca in toiul sezonului, dar cateva standuri cu articole de plaja și vestimentare sunt deschise, la fel și doua supermarketuri, o terasa cu mancare tradiționale și vreo 2-3 shawormerii de pe strada principala. Lucrarile de infrastructura exista in…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), organismul condus de președintele statului și care coordoneaza politica de aparare a Romaniei, a detaliat in raportul pe activitate pe anul 2023 care au fost principalele obiective ale serviciilor de informații ”ostile”, scrie G4Media.ro. Iata obiectivele…

- „Ne bucuram sa anunțam reușita evenimentului prin care continuam promovarea tinerelor talente și implicit a viitorilor soliști! Avem 62 de candidați pentru cea de-a doua etapa in cadrul secțiunii muzica clasica, iar la secțiunea jazz-pop avem inscriși 11 candidați” a anunțat conducerea Filarmonicii…

- BUCATAREALA…Zilele acestea in padurea de la Talasman din comuna Vinderei este zarva mare. In rezervatia naturala unde cresc singurii ghiocei protejati din Romania, culegatorii de urzici dau navala. Ce e mai bun in post decat o mancare care sa contina urzici? Fie ca sunt puse in borsul cu cartofi sau…

- Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului ptr cautarea unui cetatean ucrainean de 38 ani a carui disparitie a fost anuntata de sotia acestuia. Barbatul a plecat de acasa in data de 21 Martie si a anuntat ca va suna acasa de indata ce va ajunge in Romania, fapt care nu s-a…

- Gimnasta oneșteana Daria Tanasa a plecat spre Canada, unde va participa la 30-a ediție a prestigiosului concurs internațional Gymnix, care va avea loc intre 6 și 10 martie, in Montreal. Adelina Ionescu din cadrul BOPJ Dinamo, Bianca Dinu de la CNOPJ Deva, Daria Tanasa reprezentand CNOPJ Onești și Anamaria…

- Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat, joi, ca declaratia pe care a semnat-o cu premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Roma, mareste potentialul de colaborare intre cele doua tari, creeaza noi obiective si noi prioritati comune.