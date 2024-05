Stiri pe aceeasi tema

Anca Mițin, o aradeanca stabilita in Brisbane, Australia, a revenit de curand la Arad și „a adus cu ea" și un hobby care starnește curiozitatea,...

Muzica și poezie. De la neolitic la Ada Milea, Nicu Alifantis și pana la Bod Dylan si Leonard Cohen, de la poezia ca forma de...

Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii a scris o autobiografie inainte de a muri, care va fi publicata in cursul acestui an, a declarat joi...

Conectivitatea prin satelit pentru smartphone-uri s-a dovedit valoroasa pe iPhone-urile Apple, unde a și debutat, cu seria iPhone 14 in 2022. Dar, apelurile de urgența...

Programul de educatie culturala si de promovare a culturii scrise, in special a poeziei, „Noaptea de poezie", se organizeaza in aceasta luna șapte orașe din...

Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol" Arad va omagia feminitatea și creativitatea, vineri 8 Martie, la ora 12.00, in Sala „Astra", printr-un recital de poezie scrisa...

Aradeanul T.D. ne-a contactat pentru a trage un semnal de alarma, oare al catelea?!, vizavi de sistemul de inchidere automatizata a unor tramvaie mai vechi...

Aradeanul adevarat, neaoș și liniștit, se pricepe neaparat la doua lucruri. Nu va mai țin in tensiune, e vorba de piaț' și de fotbal. Așa...