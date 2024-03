Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a profitat de faptul ca liberalii organizeaza la București Congresul PPE și a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ciuca a insistat foarte tare asupra integrarii depline a Romaniei in spațiul Schengen. Aceste negocieri vin in contextul…

- "Am discutat in aceasta dimineața cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre prioritațile europene ale Romaniei, aderarea completa la spațiul Schengen și implementarea PNRR.Am vorbit despre amenințarile reprezentate de Federația Rusa, pericolul extremismului și nevoia de stabilitate…

- Romania si Bulgaria se coordoneaza sa obtina, „cat mai curand posibil” ridicarea controalelor la frontierele terestre in spatiul de libera circulatie europeana, a declarat, luni, ministra de externe, Luminita Odobescu, la Sofia, in prezența omoloagei bulgare, Maria Gabriel.

- Romania nu va fi obligata sa primeasca migranții Austriei pentru a intra in spațiul Schengen, ci doar a cetațenilor extracomunitari care au tranzitat spațiul romanesc pentru a ajunge in UE.

- Consiliul Uniunii Europene a votat in unanimitate primirea Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, anunța Comisia Europeana sambata seara. „Comisia saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand…

- Olanda a declarat vineri ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen. Austria ramane singura tara care ar trebui sa isi schimbe pozitia si sa accepte aderarea la Schengen a Romaniei si a Bulgariei.

- Klaus Iohannis, s-a intalnit, luni, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii mandatului Președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene, transmite Administrația Prezidențiala printr-un comunicat de presa. Președintele Romaniei a facut,…

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, ambasadorilor statelor membre ale UE acreditați la București ca aderarea Romaniei la Spațiul Schengen ar transmite un puternic mesaj de solidaritate din partea Uniunii și a subliniat necesitatea adoptarii u