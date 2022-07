Stiri pe aceeasi tema

- Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii cetațeni americani nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii, fiind inculpați in SUA intr-un dosar marcat de suspiciunea de spionaj pentru „furt de identitate”, dupa ce au trait timp de 35 de ani sub numele unor bebelusi decedati, relateaza…

- Un cuplu care a trait timp de 35 de ani sub numele unor bebeluși morți a fost acuzat de „furt de identitate”, un caz care a fost marcat de suspiciuni de spionaj. Walter Primrose și soția sa Gwynn Morrison, ambii nascuți in 1955, au fost arestați vineri in Hawaii. Potrivit documentelor tribunalului,…

- Judecatorii greci au decis, joi, sa respinga cererea autoritaților romane de extradare a lui Sorin Oprescu. Magistrații eleni au apreciat ca Sorin Oprescu nu va beneficia, in penitenciarele din Romania, de un tratament corespunzator pentru bolile de care sufera. Astfel, Sorin Oprescu va ramane in Grecia…

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca anul trecut, si-ar fi ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost […] The post…

- Paul de Romania, dat in urmarire in decembrie 2020 dupa ce a fugit din țara inainte de a fi condamnat definitiv de instanța suprema la 3 ani și 4 luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, a fost prins la Paris. El urmeaza sa fie prezentat unei instante pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Autoritațile din Romania și din Marea Britanie au identificat un cetațean roman, rezident in Marea Britanie, care a susținut activitatea gruparii de hackeri ruși Killnet prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusa in limba romana și prin indicarea unor site-uri web din Romania. Incepand…