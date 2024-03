Stiri pe aceeasi tema

- Topul – raport mondial al fericirii, publicat anual la 20 martie, de Ziua Internationala a Fericirii a Organizatiei Natiunilor Unite, arata ca Finlanda este din... The post A fost publicat noul raport mondial al fericirii. Pe ce loc se afla Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Raportul mondial al fericirii, publicat anual la 20 martie, de Ziua Internationala a Fericirii a Organizatiei Natiunilor Unite, arata ca Finlanda este din nou pe... The post A fost publicat noul raportul mondial al fericirii. Pe ce loc se afla Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Raportul mondial al fericirii, publicat anual pe 20 martie, de Ziua Internationala a Fericirii a Organizatiei Natiunilor Unite, arata ca Finlanda este din nou pe primul lor, pentru al saptelea an consecutiv. Sondajul a cuprins in premiera un clasament separat pe grupe de varsta si arata vesti proaste…

- UPDATE Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a decarat ca fugarul Catalin Cherecheș este in drum spre Romania și va fi cazat cu inca doua persoane intr-un penitenciar unde recent au fost inaugurate noi locuri de detenție, cu pat individual, cu acces permanent la apa potabila și apa calda. „Va fi astazi…

- Romania vrea sa imbunatațeasca condițiile din penitenciare. Astfel, urmeaza ca deținuții sa beneficieze de așternuturi, perne și saltele noi-nouțe, pentru care statul este dispus sa dea aproape 5 milioane de euro. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, in 4 martie, este vorba despre o…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- The International Monetary Fund (IMF) said that Romania needs to boost its fiscal consolidation efforts to restore the soundness of government finances by enacting substantial policy reforms, according to SEE News. Romania’s new pension reform pushes fiscal deficit projections above 6% of GDP in the…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…