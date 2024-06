Stiri pe aceeasi tema

- Serbia - Anglia este ultimul meci al zilei 3 de la Euro 2024. Englezii sunt mari favoriți inaintea acestui duel. Meciul dintre Serbia și Anglia va avea loc duminica, 16 iulie, de la ora 22:00. Slovenia și Danemarca sunt celelate echipe din grupa C de la turneul final din Germania. Ele se intalnesc de…

- Romania mai are doar o zi pana la debutul oficial la Campionatul European din Germania. Meciul cu Ucraina se joaca luni, de la ora 16:00, pe stadionul din Munchen, iar „tricolorii” sunt gata sa faca un meci mare și sa puna mana pe primele puncte din grupa. ...

- Germania - Scoția este primul meci de la EURO 2024. Nemții sunt gazdele acestui turneu final și sunt mari favoriți inaintea acestui duel. Meciul dintre Germania și Scoția va avea loc vineri, 14 iunie, de la ora 22:00. Ungaria și Elveția sunt celelalte echipe din grupa A de la turneul final din Germania.…

- Echipa naționala trage tare la Wurzburg pentru a fi in vana la meciul de deschidere al tricolorilor de la EURO 2024, pe 17 iunie, cu Ucraina, la Munchen Naționala a intrat in paine la Wurzburg, locul din cantonament din Germania, timpul pana la meciul cu Ucraina (luni, ora 16:00, Munchen) scurgandu-se…

- Romania - Liechtenstein, ultimul amical al naționalei inainte de EURO 2024 din Germania, care va incepe pe 14 iunie, are loc astazi, 7 iunie, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Antena 1. Dupa remiza contra naționala Bulgariei, scor 0-0, e de așteptat ca meciul cu Liechtenstein…

- Ucraina, prima echipa pe care Romania o va intalni la Euro, pe data de 17 iunie, a jucat marți un amical cu puternica echipa a Germaniei. The post MECI DE FOTBAL Ucraina – Germania 0-0 in meciul de marți first appeared on Informatia Zilei .

- Selecționerul Edward Iordanescu a transmis un mesaj fanilor inainte de meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein și in perspectiva turneului final din Germania. Romania debuteaza la Euro 2024 cu Ucraina, pe 17 iunie. Iordanescu cere sprijinul necondiționat al suporterilor și face o promisiune, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…