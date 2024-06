Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Olandei a invins nationala Poloniei cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un prim meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Cotidianul v-a relatat sambata despre un grav incident petrecut cel mai probabil intr-un loc unde se aflau imigranți pe teritoriul Germaniei, reuniți sa urmareeasca partida de deschidere de vineri seara, dintre naționala țarii gazda și Scoția, scor 6-1. Acesta s-a petrecut in partea de est a Germaniei,…

- Batalia din grupa D de la Euro 2024 va debuta astazi cu Polonia - Olanda, de la orele 16:00, pe pe Volksparkstadion din Hamburg. In celalalt duel, Austria și Franța se vor infrunta luni. GSP.ro va prezinta situațiile celor patru componente, cu plusuri și minusuri. Dupa ce s-au vazut invinși in finala…

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…

- Polonia și Olanda deschid astazi, de la ora 16:00, batalia din Grupa D de la EURO 2024. Partida de pe Volksparkstadion din Hamburg, cu „Țara Lalelelor” in postura de mare favorita, poate fi urmarita liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Batavii nu concep alt rezultat decat victoria in fața…

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei a invins duminica naționala Poloniei cu scorul de 5-2, intr-un meci desfașurat la Sarajevo. Partida a avut loc in cadrul grupei D a Campionatului European de minifotbal 2024 (EMF Euro 2024), conform Digisport. In prima repriza, echipa Romaniei a fost condusa…

- Selectionata Romaniei, campioana mondiala en titre, a debutat cu o victorie categorica, 9-0 (4-0) cu Turcia, sambata, la Campionatul European de minifotbal – EMF EURO 2024, de la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina), potrivit Agerpres. Desi a avut cinci debutanti in echipa, sextupla campioana europeana s-a…