- Un barbat in varsta de 35 de ani din Cluj-Napoca, aflat sub control judiciar, a fost prins de catre politisti conducand masina fara a avea permis de conducere. El a fost arestat pentru 30 de zile, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un pensionar de 68 de ani a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a condus rupt de beat prin Campia Turzii și prin Turda, pe contrasens, chiar in fața mașinii de Poliție, refuzand sa opreasca la semnalele acesteia! A fost prins abia cand a ajuns la domiciliu, pe strada Ponorel…

- GHINION pe DN1 pentru o șoferița din ALBA, inca la școala de condus: Un barbat s-a izbit in mașina sa, dupa o depașire periculoasa GHINION pentru o șoferița din ALBA, inca la școala de condus: Un barbat s-a izbit in mașina sa, dupa o depașire periculoasa, pe DN1 Un accident rutier s-a petrecut pe DN1…

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe DJ 594, dinspre localitatea Lovrin inspre localitatea Gottlob,din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire, iar la revenirea pe sensul sau de mers a intrat in coliziune cu un moped electric condus de un barbat, in…

- O masina inmatriculata in Alba a fost surprinsa pe contrasens, pe Autostrada Soarelui, au confirmat, pentru alba24.ro, reprezentatii IPJ Calarasi. Masina era inmatriculata in Alba, dar soferul de la volanul acesteia era un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Slobozia, judetul Ialomita. Potrivit…

- VIDEO: O mașina inmatriculata in Alba suprinsa pe contrasens, pe Autostrada A2. Șoferul a condus pe aproape 20 de kilometri O mașina inmatriculata in Alba a fost surprinsa pe contrasens, pe Autostrada Soarelui, au confirmat pentru alba24.ro, reprezentații IPJ Calarași. Mașina era inmatriculata in Alba,…

- Suparat ca mașina i-ar fi fost furata din parcare, un barbat din Satu Mare a apelat 112. Polițiștii au dat, insa, repede de urma autoturismului. Soția barbatului o parcase intr-o alta zona, fara sa il anunțe. Pentru apelul neintemeiat la 112, barbatul a fost amendat cu 2.000 lei.Incidentul a avut loc…

- Un tanar de 23 de ani facut iureș, azi-noapte, pe strazile din Sibiu. Mai intai, a fost oprit de catre polițiști pentru ca era la volanul unei mașini neinmatriculate. La cateva ore, același tanar a furat o mașina de Poliție. Sibianul spunea ca este agent de circulație și chiar i-a solicitat unui șofer…