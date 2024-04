Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii au furat o mașina din județul Bacau in urma cu trei zile și au plecat la plimbare prin țara. Ei au fost prinși de catre polițiștii din Nadlac deși au abandonat autoturismul și au incercat sa fuga. Cei trei copii au 15 ani și toți sunt din județul Bacau. Ei au furat un […] The post Trei copii…

- Trei copii de 15 ani din Bacau, intre care unul cautat de autoritati, au fost urmariti in trafic de politistii din orasul Nadlac, ei fiind intr-o masina care a fost furata tot din Bacau. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, minorii au fost observati in trafic in timpul unei actiuni…

- Operațiunea desfașurata de polițiștii din Nadlac in colaborare cu polițiștii de frontiera și cei locali a avut loc in urma observarii unui autoturism care și-a schimbat brusc direcția de deplasare la vederea echipajului.In urma unei scurte urmariri, mașina a fost gasita intr-o parcare din apropiere,…

- Minorii au fost observati in trafic in timpul unei actiuni care a avut loc in Nadlac impreuna cu politistii de frontiera, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad. „La vederea unui echipaj, un autoturism si-a schimbat directia de deplasare, politistii pornind in urmarirea acestuia. Autoturismul…

- Un incident tragic a avut loc vineri dimineața in localitatea Mureșenii Bargaului din județul Bistrița-Nasaud, cand un copac doborat de vant a cazut peste o mașina in care se aflau cinci copii și un adult. ISU Bistrița-Nasaud comunica faptul ca mașina a fost lovita in timp ce se deplasa pe Drumul Național…

- Poliția din Arad a deschis o ancheta interna dupa ce un polițist in timpul liber a fost prins in mașina de lux a unui șofer austriac drogat. Este ancheta și la Nadlac, pe unde austriacul a intrat cu mașina in Romania.

- Un tanar de 19 ani a ajuns dupa gratii, dupa ce a condus beat și fara permis un autoturism, la Racaciuni. Pe 23 februarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Sascut a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari a reieși faptul…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat in flagrant delict un barbat de 38 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Cașin, aflandu-se sub influența alcoolului. Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior…