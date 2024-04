Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 15 ani este suspectat ca ar fi condus peste 600 de kilometri, din Bacau in Arad. In mașina care figura ca fiind furata pe 7 aprilie din Bacau se aflau alți doi copii, de aceeași varsta, toți din județul Bacau. Cand au dat nas in nas cu polițiștii din Nadlac, care i-au tras pe dreapta pentru…

