- O descoperire șocanta a avut loc, in urma cu o zi, in Craiova, dupa ce trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in apropiere de Balta Craiovița. Polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, iar ceea ce au gasit la fața locului i-a surprins. Cadavrul avea mai multe rani și leziuni pe corp.

- Trecere in neființa a lui Alexei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!

- In cursul zilei de vineri, 9 februarie 2024, un postas care ducea pensiile in comuna Stefan cel Mare, din Vaslui, a facut o descoperire macabra. Acesta a gasit, intr-o casa, doua femei decedate.

- Un incendiu ingrozitor s-a produs, in urma cu o zi, in Galați. Un barbat a murit ars de viu, dupa ce casa lui a fost curprinsa de flacari. Pompierii au fost alertați și au ajuns imediat la locul incendiului, dar nu au mai reușit sa il scoata viu pe barbat. Acesta a fost gasit mort, iar trupul sau era…

- Descoperire macabra in hornul unei case din Georgia, acolo unde a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 43 de ani. Potrivit informațiilor, cadavrul ar fi fost gasit la mai bine de o luna de cand acesta fusese dat disparut.

- "Miercuri, 10 ianuarie, la ora 13.15, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca a fost gasit cadavrul unui barbat, fara cap, in localitatea Romanești.La locul evenimentului s-a deplasat echipa complexa de cercetare la fața locului, care a identificat trupul neinsuflețit…

- Descoperire macabra in Argeș, acolo unde trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-un lac. Potrivit primelor informații, decedatul, in varsta de 73 de ani, a fost scos de pompieri dintr-un lac din comuna Nucșoara.