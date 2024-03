Cadavru acoperit cu o prelată și pietre, descoperit pe un poligon auto Cadavrul unui barbat a fost descoperit pe un poligon auto din Galați. Trupul neinsuflețit era acoperit cu o prelata și mai multe pietre. Barbatul mort nu a fost inca identificat. Cadavrul a fost preluat pentru realizarea necropsiei, care va stabili cauza exacta a decesului, conform antena3.ro. „Suntem agenti de paza aici in Gradina Publica si am venit la dansul, ne-am uitat. Eu am sunat la 112, am anuntat organele competente”, a declarat paznicul care a anunțat descoperirea corpului neinsuflețit. Cadavrul a fost preluat și transportat la laboratorul de medicina legala. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

