Umilită și muncită până la epuizare de o familie din Italia, o româncă a obținut daune de zeci de euro O romanca ce a ales sa munceasca in Italia sperand la un trai mai bun a avut parte de umilința și munca pana la epuizare la o familie de italieni care nici nu a platit-o. Femeia a muncit doi ani ca ingrijitoare și pana la urma a decis sa iși ceara drepturile in intanța. Judecatorii […] The post Umilita și muncita pana la epuizare de o familie din Italia, o romanca a obținut daune de zeci de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

