Cât câștigă judecătorii de la CCR. Care sunt cele mai „mici” salarii Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) este cunoscuta pentru salariile uriașe pe care le primesc judecatorii. Unele salarii ajung la aproape 10.000 de euro, la care se adauga alte cateva mii de euro din sporuri. Curtea Constituționala a publicat veniturile angajaților, care sunt foarte mari, iar un mare beneficiu pentru ei il asigura sporurile care ajung […] The post Cat caștiga judecatorii de la CCR. Care sunt cele mai „mici” salarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

