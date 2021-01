Uniunea Europeana cere companiei farmaceutice AstraZeneca sa livreze vaccinul anti-COVID-19 produs in doua fabrici din Regatul Unit, a declarat miercuri comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, citata de AFP.



Potrivit unei surse europene, AstraZeneca nu intentioneaza sa livreze in primul trimestru din 2021 decat un sfert din numarul de doze promis initial Uniunii Europene.



Conform contractului cu UE pentru pana la 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca/Oxford, firma britanica trebuie sa produca in patru fabrici pentru a asigura cantitatile necesare.…