Lista comună se bazează pe frică Comasarea alegerilor și contopirea listelor pentru europarlamentare se bazeaza pe frica, nu pe vreun program in folosul oamenilor. La anunțarea deciziei, cei doi lideri de partide n-au facut nicio trimitere la vreun proiect politic comun al viitorilor europarlamentari, colegi de lista. Nici un cuvant despre vreo idee sau vreun obiectiv in folosul oamenilor care sa fi justificat alaturarea lor. Decizia listei comune s-a nascut din frica. Regatul Imparatesei Ursula se zgalțaie din temelii. Pe coridoarele cu lumina rece de la Bruxelles adie tot mai amenințator vantul protestelor din toate capitalele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

