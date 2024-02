Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat vineri ca a extins semnificativ lista oficialilor din Uniunea Europeana carora li se interzice accesul in Rusia, ca reactie la cel mai recent pachet de sanctiuni decise la Bruxelles impotriva unor persoane fizice si juridice ruse, transmite Reuters.

- Rusia a avertizat marți Occidentul ca Moscova va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca „bunurile rusești” in valoare de sute de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Noile reguli, stabilite, sambata, printr-un acord preliminar intre statele membre ale Uniunii Europene si europarlamentari, ofera guvernelor mai mult timp pentru a reduce datoriile, precum si posibilitatea de a oferi stimulente pentru a susține investitiile publice in protejarea climei, politica industriala…

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters. Ca urmare a invaziei Rusiei…

- Acordul pe cinci ani cu Ucraina privind tranzitul gazelor naturale din Rusia catre Europa urmeaza sa expire la sfarsitul lui 2024, dupa ce a continuat sa fie aplicat chiar si in timpul razboiului declansat in februarie 2022 de invazia rusa, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Vicepremierul rus Aleksandr…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Statul rus si-ar putea reduce participatiile detinute la unele companii mari, insa va mentine o participatie majoritara, pe lista aflandu-se aproximativ 30 de firme pentru o posibila privatizare, a anuntat joi ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, transmite Reuters.In contextul sanctiunilor occidentale,…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni, 4 decembrie, ca la summitul liderilor Uniunii Europene de saptamana viitoare sa se evite orice decizie cu privire la obiectivul mult dorit al Kievului de a obține unda verde pentru inceperea negocierilor de aderare la blocul comunitar, chiar daca Ucraina se…