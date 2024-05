Ucraina, monedă de schimb a Europei în geopolitica alimentară Geopolitica alimentelor va fi un subiect definitoriu al urmatoarelor decenii. Cele mai multe zone agricole sunt fie inchise, fie afectate de schimbarile climatice. Ucraina difera: o „țara goala“, inzestrata cu soluri fertile, susceptibile pentru agricultura mare. Aceasta ofera Europei oportunitatea de a investi in potențialul agricol al Ucrainei și de a deveni un exportator net de produse agricole, precum Brazilia. Deja, Ucraina este un exportator cheie de grau, orz și semințe oleaginoase, dar randamentele sunt modeste și nu doar din cauza secetei. Cu investiții inteligente, Ucraina poate fi un… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

