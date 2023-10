Ucraina elimină banca OTP din Ungaria de pe lista sa cu „sponsori ai războiului” „In timpul discutiilor care au durat 24/7, cu participarea Serviciului de Actiune Externa al UE, OTP Bank si-a asumat o serie de angajamente privind planurile sale viitoare pentru piata rusa”, a precizat agentia ucraineana pentru a-si explica decizia. Banca a fost adaugata pe lista in luna mai din cauza continuarii operatiunilor sale in Rusia. Ea a fost suspendata de pe lista la 29 septembrie, deoarece Kievul spera ca decizia sa duca la deblocarea de catre Ungaria a 500 de milioane de euro acordati de UE ca asistenta militara, dar Budapesta a declarat ca suspendarea nu indica schimbari semnificative.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

