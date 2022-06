Ucraina are în plan exporturi de 2 milioane tone de cereale pe lună. Acum sunt la 50% față de anul trecut In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters, care citeaza datele publicate de Ministerul ucrainean al Agriculturii. Cocret, este vorba de 978.000 de tone de porumb, 104.000 de tone de grau si 24.000 de tone de orz. Spre comparație, inainte de invazia Rusiei, Ucraina exporta pana la sase milioane de tone de cereale intr-o singura luna. In luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

