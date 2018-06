Stiri pe aceeasi tema

- Kanpur este o localitate cu 3 milioane de locuitori din nordul Indiei, unde poluarea trimite la spital un numar tot mai mare de persoane cu maladii pulmonare cronice si cancere, avand trista faima de a fi orasul cu cel mai poluat aer din lume, informeaza marti France Presse, citata de Agerpres. Orasul…

- „Atacurile coalitiei conduse anul trecut de Statele Unite impotriva Statului Islamic (SI) in orasul sirian Raqqa ar fi incalcat legislatia internationala punand in pericol vietile civililor”, a declarat marti organizatia pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, informeaza Reuters, citata…

- Un Ferrari din 1963, unul dintre cele 36 de modele existente in toata lumea, a fost vandut pentru colosala suma de 70 de milioane de dolari, considerat a fi cel mai mare pret platit vreodata pentru o masina, informeaza CNBC, citat de Ziarul Financiar. Este vorba de un Ferrari GTO, vopsit in argintiu,…

- Spațiul Privat Virtual va permite romanilor sa-și verificie online datoriile la Fisc și situația contribuțiilor la bugetele publice. Ministerul Finantelor explica, intr-un tutorial, care sunt pasii de urmat pentru inregistrarea in Spatiul Privat Virtual (SPV). Institutia precizeaza ca a transmis contribuabililor…

- Comisia Europeana va prezenta un proiect legislativ al unei directive prin care incearca sa reduca poluarea cu plastic in orase si oceane prin interzicerea unor produse, potrivit Deutsche Welle, citat de Ziarul Financiar. Comisarii au anuntat ca daca nu se va face nimic, va fi mai mult plastic in oceane…

- Dosarul in care DNA Ploiești a trimis-o in judecata pe fosta șefa a Direcției IT din ANAF a fost desființat de Tribunalul Bucuresti. Judecatorii Tribunalului București au anulat mai multe documente dintr-un dosar instrumentat de structura de elita a DNA, condusa de Lucian Onea și unde a activat procurorul…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Instituțiile de forța ale statului au pus la punct, in mandatul lui Traian Basescu, un Plan Comun de Masuri, la nivelul intregii țari, pentru a lupta contra evaziunii fiscale, prin care ii monitorizau pe romani pentru a stabili cine are potențial infracțional economic. Dezvaluirea și documentul a fost…