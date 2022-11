Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase a marcat din nou pentru Al-Jazira! Fostul capitan de la FCSB a ajuns la a treia reusita, de la transferul sau in Emirate, din vara trecuta. Florin Tanase a deschis scorul pentru Al- Jazira, in minutul 37, in confruntarea cu Al Nasr, din etapa a 9-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite.…

- Doru Popadiuc (27 de ani), mijlocașul Chindiei, a reușit un hattrick de senzație in victoria cu FC Voluntari, 3-0, iar ultimul gol este uluitor! (VIDEO, mai jos) Popadiuc a facut meciul vieții la Voluntari, fara doar și poate. A marcat in minutele 14 și 68, consemnand succesul trupei lui Toni Petrea.…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) a dezvaluit cel mai mare regret din cariera. Atacantul cu 46 de selecții la naționala Romaniei a povestit momentele grele prin care a trecut in 2019, cand s-a aflat foarte aproape de transferul mult visat, la PAOK Salonic. Keșeru iși dorea enorm sa lucreze alaturi de Razvan…

- Alexandru Baluța a marcat un gol de generic in Ungaria. Mijlocașul roman a reușit o execuție splendida in meciul caștigat de echipa sa, Academia Puskas, impotriva lui Paks, scor 3-1, in etapa a 10-a din campionatul maghiar. Este al doilea gol inscris de Baluța in actualul sezon. Baluța a stabilit scorul…

- Argentinianul Gonzalo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal. Atacantul iși agața ghetele in cui dupa o cariera de 17 ani și jumatate. Atacantul lui Inter Miami, Gonzalo Higuain, se va retrage din fotbal dupa sezonul 2022 din MLS. Gozanlo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal Pe plan internațional,…