Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a reacționat dupa ce Congresul SUA a confirmat victoria lui Joe Biden in alegeri. Dupa o confirmarea victoriei Colegiului Electoral al președintelui ales Joe Biden, președintele Trump a declarat ca decizia ”reprezinta sfarșitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidențiala”, anunța…

- Joe Biden, președintele-ales al SUA, o va numi pe Victoria Nuland in funcția de subsecretar de stat pentru probleme politice, adica a treia funcție din Departamentul de Stat al SUA, potrivit agenției Reuters. Nuland este un fost diplomat de cariera, care a mai indeplinit rolurile de trimis special pentru…

- Primul caz cunoscut in SUA al unei variante de coronavirus extrem de infecțios a fost detectat, marți, in Colorado, in timp ce președintele ales Joe Biden avertizeaza ca ar putea trece ani pana cand majoritatea americanilor sa fie vaccinați impotriva COVID-19 la ratele de distribuție actuale, relateaza…

- Președintele Donald Trump parasește Casa Alba, dar nu va disparea in liniște, titreaza Reuters. Dupa ce a eșuat in eforturile sale legale de a revoca pierderea alegerilor din 3 noiembrie impotriva democratului Joe Biden, care a caștigat luni votul de la colegiul electoral stat cu stat care determina…

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- Kamala Harris a facut istorie, sambata, prin alegerea sa ca vicepreședinte al lui Joe Biden, devenind prima femeie, prima americana neagra și prima asiatica americana care a caștigat al doilea cel mai inalt birou din SUA, relatateaza Reuters. Harris, in varsta de 56 de ani, este vazut pe scara larga…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat de faptul ca…

- Cursa stransa pentru Casa Alba. Biden revine in carți in doua state-cheie, dupa ce Trump și-a anunțat victoria și a acuzat fraudarea alegerilor. Colegiul Electoral din SUA este format din 538 de electori, iar caștigatorul are nevoie de minimum 270 UPDATE 16.34: Rasturnare de situație in Michigan acolo…