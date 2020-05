Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase luni, potrivit prevederilor acordului, au precizat reprezentantiai administratiei americane. Presedintele american Donald Trump a retras deja Statele Unite din mai multe tratate si acorduri internationale mari - Acordul de Paris de lupta…

- Statele Unite si-au anuntat joi intentia de a iesi din Tratatul ”Cer deschis” - care autorizeaza supavegherea aeriana a tarilor particiante - acuzand Rusia de incalcari repetate ale prevederilor acestui acord, relateaza Reuters.Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase…

- CHIȘINAU, 11 mai -Sputnik. Doi cetațeni americani au fost reținiți și sunt acuzați ca au patricipat la o tentativa eșuata de invazie navala in Venezuela. © AP Photo / Alex BrandonSUA cutremura lumea, are cel mai mare scandal din istorie! „Sunt gunoaie umane, e tradare” "Curtea Naționala de…

- 1. Este posibila reinfectarea? Pentru decidenții care lupta sa reduca costul economic al masurilor de carantina, scenariul acordarii unei libertați totale de mișcare pentru oamenii care au avut deja virusul este unul seducator. Pana la urma, ar spune unii, acești oameni au imunitate, nu se pot imbolnavi…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca il va primi, marti, pe guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, devenit una din figurile luptei impotriva coronavirusului in SUA, noteaza AFP. "Va fi in Biroul Oval marti dupa-amiaza", a declarat Donald Trump care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevazut in iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau sa il organizeze in iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinta",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a declarat pregatit, marti, sa îsi faca analiza pentru depistarea coronavirusului, dar a dat asigurari sa se simte "foarte bine", în contextul în care trei politicieni cu care a avut contacte s-au autoizolat. Presedintele american, Donald…