Salonul aviatic din Singapore a debutat marţi cu comenzi pentru avioane COMAC din China şi Boeing Peste 1.000 de companii din peste 50 de tari participa la Salonul aviatic din Singapore, axat pe avioane de aparare si comerciale si condus de giganti ai industriei occidentale precum Airbus, Boeing si Lockheed Martin si concurentii lor chinezi, cum ar fi COMAC si AVIC. Companii ruse precum Russian Helicopters si Irkut, care au participat la editiile trecute ale salonului, nu sunt prezente anul acesta, pe fondul razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, sunt prezente companiile israeliene Israel Aerospace Industries si Rafael Advanced Defense Systems, care au renuntat la Dubai Airshow in noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

