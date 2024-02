Formula 1. Departe de lumea dezlănțuită 20.000 de cai putere se vor dezlanțui pe circuitul de la Sakhir. Probabil cel mai așteptat sezon al Formulei 1, incepe și se termina in Golf. Bahrain și Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe. Fara a ocoli Qatar și Arabia Saudita. Business-ul Marelui Circ este in plin reviriment, dupa saga Drive to Survive. Comparabila, din multe puncte de vedere, cu nu mai puțin celebrul Game of Thrones.Spațiul devansat de fiecare cockpit, a devenit un spațiu de lupta vizibil. Iar dezvelirea culiselor s-a dovedit a fi decisiva pentru relansare. Reinventata, Formula 1 va fi in centrul atenției mult timp de acum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

