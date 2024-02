F1: Leclerc, motivat de venirea lui Hamilton anul viitor la Ferrari

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei editii ale Campionatului Mondial de Formula 1, a dominat primele doua sesiuni de teste dinaintea noului sezon, care au avut loc miercuri pe circuitul Sakhir din Bahrain, transmite AFP, potrivit Agerpres. Max Verstappen a fost…

- Oficialii lui Red Bull, echipa lui Max Verstappen (26 de ani), actualul campion din Formula 1, au avut o reacție de milioane atunci cand au auzit de „transferul” lui Lewis Hamilton (39 de ani) de la Mercedes la Ferrari. Aceștia au catalogat vestea ca fiind „peste ce e pe Netflix”. Rivalitatea dintre…

- Proprietarul echipei de Formula 1 Williams, James Vowles, a dezvaluit, luni, ca Alex Albon este sub contract pana la finalul sezonului 2025, dezmintind astfel zvonurile privind viitorul pilotului thailandez, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Sezonul 2024 va debuta pe 2 martie in Bahrain, dar privirile…

- Lewis Hamilton a venit la echipa Mercedes-AMG Petronas in 2013 și a caștigat 6 titluri mondiale cu echipa din Brackley. Dar, ultimii doi ani nu au fost deloc blanzi cu echipa condusa de Toto Wolff, iar acest lucru pare ca a cantarit destul de mult in decizia septuplului campion mondial. Sezonul 2024…

- Scuderia Ferrari pregateste o mutare soc pentru sezonul 2025 din Formula 1, intentionand sa-l recruteze pe multiplul campion britanic Lewis Hamilton, actualul pilot al echipei Mercedes. Anuntul a fost facut de catre Corriere della Sera. Lewis Hamilton și-a prelungit recent contractul cu Mercedes, iar…

- Conform presei din Italia, Scuderia Ferrari ar incerca sa-l convinga sa Lewis Hamilton (39 de ani) sa schimbe echipa la finalul lui 2024, atunci cand ii va expira contractul cu Mercedes # Multiplul campion mondial din Formula 1 ar urma sa faca echipa cu Charles Leclerc (26), monegascul care și-a prelungit…

- Echipa Ferrari l-a adaugat sambata pe Oliver Bearman pe lista de piloti de rezerva. Britanicul in varsta de 18 ani, care concureaza in Formula 2, se alatura italianului Antonio Giovinazzi si israelianului Robert Shwartzman.Deoarece ultimii doi concureaza, de asemenea, in Campionatul Mondial de Anduranta…

- Sezonul de Formula 1 s-a incheiat. Castigatorul ultimei curse este campionul mondial Max VerstappenMax Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Abu Dhabi Grand Prix, ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul Yas Marina, conform news.ro. Verstappen a dominat…