- Plecarea britanicului Lewis Hamilton, de sapte ori campion mondial de Formula 1, la Ferrari in 2025, este "pozitiva pentru Mercedes, deoarece ofera posibilitatea de a porni de la zero", a declarat joi pentru AFP compatriotul si coechipierul sau George Russell, cu ocazia Marelui Premiu al Japoniei de…

- Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, desfasurata vineri, devansandu-l pe liderul Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red Bull), potrivit Agerpres. Norris a parcurs cel…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Bahrainului, sambata, ca urmare a rezultatelor din calificari. Vineri, in calificari, locul doi a fost ocupat de Charles Leclerc (Ferrari), locul trei de George Russell (Mercedes), pe patru s-a clasat Carlos…

- Transferul lui Lewis Hamilton de la Mercedes la Ferrari a adus o agitație suplimentara in lumea Formulei 1. Zvonurile privind inlocuitorul britanicului sunt multe, iar ultima varianta este reprezentanta de o intoarcere a lui Sebastian Vettel in Marele Circ.

- Lewis Hamilton și coechipierul sau George Russell conduc clasamentul timpilor din antrenamentele ce preced cursa de debut a sezonului de Formula 1, din Bahrain. Surprinzatoarea dubla Mercedes e urmata de Alonso. Triplul campion mondial, Max Verstappen, a fost doar al șaselea cu Red Bull. Septuplul…

- Lewis Hamilton are in gand sa cucereasca al 8-lea titlu mondial al carierei, dar pilotul britanic a luat decizia de a se desparți de Mercedes la finalul anului 2024. Hamilton s-a ințeles cu cei de la Ferrari, iar din 2025 va conduce monopostul Scuderiei.

- Lewis Hamilton a venit la echipa Mercedes-AMG Petronas in 2013 și a caștigat 6 titluri mondiale cu echipa din Brackley. Dar, ultimii doi ani nu au fost deloc blanzi cu echipa condusa de Toto Wolff, iar acest lucru pare ca a cantarit destul de mult in decizia septuplului campion mondial. Sezonul 2024…