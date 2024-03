Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Florin Salam a fost retinut, astazi, dupa perchezitiile facute de politistii din Bucuresti, la el acasa, dar si in alte locatii, in dosarul de inselaciune in care este acuzat ca a luat bani de la oameni, insa nu si-a onorat angajamentele. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie…

- Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, așa cum se intampla acum, conform unei legi promulgate miercuri de catre președintele Klaus Iohannis. Proba practica va putea fi susținuta, insa, in continuare doar in localitatea…

- Sindicatul Europol a facut publice primele imagini cu momentul in care un politist din Arges a fost lovit intentionat de un sofer pe care incerca sa il testeze daca a consumat droguri. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum agentul este agatat pur si simplu de masina si este tarat…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca si anul scolar viitor va fi organizat tot pe module care alterneaza cu perioade scurte de vacanta. „Nu a fost observata o legatura intre structura anului scolar si rezultate. Mai mult, a fost realizata o evaluare a perceptiei profesorilor, elevilor, parintilor…

- Adina Valean, Comisarul european pentru Transporturi, crede ca presedintele Klaus Iohannis „are toate sansele” sa obtina funcția de presedinte al Consiliului European. Postul ar trebui sa revina Romaniei, considera Valean, dupa ce Polonia a avut deja doua funcții de rang inalt in structurile UE. „Eu…

- Sweden joined NATO in Washington on Thursday, two years after Russia’s invasion of Ukraine forced it to rethink its national security policy and conclude that support for the alliance was the Scandinavian nation’s best guarantee of safety, according to Reuters. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Nicușor Dan a recunoscut, la lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar general, ca a semnat pentru autorizația de construire a palatului de pe bulevardul Kiseleff din Capitala, unde se pregatește amenajarea, cu peste 7 milioane de euro, a „locuinței individuale” in care va sta familia Iohannis,…