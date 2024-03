Diana Șoșoacă, trei luni fără permis. Senatoarea a fost prinsă cu 110 km/oră Senatoarea Diana Șoșoaca a fost amendata cu aproape 1.500 de lei și lasata fara permis de conducere pentru trei luni, dupa ce a fost oprita de Poliția Rutiera pentru ca mergea cu 110 km/ora pe un drum unde viteza maxima legala era de 40 km/ora. „La data de 10 martie a.c., in jurul orei 11:59, […] The post Diana Șoșoaca, trei luni fara permis. Senatoarea a fost prinsa cu 110 km/ora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Senatoarea Diana Șoșoaca a caștigat procesul pe care l-a intentat ANAF, care ii pusese doua titluri executorii silite pe venituri. Este vorba despre datorii acumulate in urma amenzilor primite in pandemie, pe care Șoșoaca a refuzat sa le achite. Dupa doi ani de proces, Judecatoria Sectorului 2 a admis,…