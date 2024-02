Scene scandaloase într-un mall. Angajata unui restaurant, prinsă când degustă din mâncarea clienților O angajata a unui restaurant dintr-un mall din Cluj-Napoca a fost filmata in timp ce mananca cu mainile goale din preparatele puse in vitrina, la vanzare. Mai mult, gusta și ciorba direct cu polonicul, dupa care il pune, fara nicio jena, la loc in cratița. Dupa ce imaginile au fost publicate, inspectorii ANPC au mers […] The post Scene scandaloase intr-un mall. Angajata unui restaurant, prinsa cand degusta din mancarea clienților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

