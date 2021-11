Stiri pe aceeasi tema

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat, miercuri, ca jucatorii echipei nationale au cerut conducerii federatiei sa il convinga pe Mirel Radoi sa continue la conducerea primei reprezentative. "Au venit 12 jucatori, eu nu mint. Ne-am intors de la Vaduz si jucatorii ne-au cerut…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, duminica, dupa ce Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala, ca nu va mai conduce echipa nationala. “Aceasta campanie este un eșec personal, pentru ca n-am reușit sa terminam in primele doua locuri. Este ultima mea conferința de presa din postura de selecționer.…

