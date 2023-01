Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Arad-Bucuresti, in care se aflau circa 100 de pasageri, a fost blocat in noaptea de vineri spre sambata, timp de peste doua ore, in judetul Hunedoara, unde mai multi copaci au cazut peste calea ferata.

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de executie in urmatorii 4 ani, iar pretul trece de 400 de milioane E. De remarcat ca Moldova a ramas, din nou, pe dinafara: nici macar o arena noua in regiunea din estul…

- Din primele date, pe Drumul Național 1A, pe raza localitații Crevedia a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri. Din fericire nu exista victime, insa traficul este parțial blocat in zona. Post-ul Trafic parțial blocat pe DN 1A din cauza unui accident rutier apare prima data…

- Universitatea Craiova isi doreste enorm sa incheie anul 2022 cu o victorie si astfel sa-i mai imbuneze pe suporteri dupa tevatura din ultimul timp. Pentru asta, alb-albastrii trebuie sa stranga randurile, asa cum au facut-o si la Mioveni, si sa se impuna in partida de sambata, de la ora 20.30, pe stadionul…

- In dimineața zilei de joi, 24 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor societați comerciale și la domiciliile unor persoane, in municipiul…

- Traficul este blocat duminica dupa-amiaza pe DN 66, in județul Hunedoara din cauza unui accident in care sunt implicate doua motociclete și o mașina, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In legatura cu acțiunea de protest organizata de Partidul „ȘOR”, in municipiul Chișinau este sistata circulația troleibuzelor pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint, de la strada Mitropolitul G. B. Bodoni – M. Viteazul. Rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22 și 34 sint redirecționate dupa cum urmeaza: spre Buiucani-…

- Politistii Brigazii Rutiere au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, pe sectoarele de drum din municipiul Bucuresti cu risc rutier sporit in scopul prevenirii accidentelor de circulatie. Aceștia au dat 117 amenzi și au reținut 35 de permise de conducere. Cele 35 de permise de conducere au fost…