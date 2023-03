Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a afirmat ca, incepand de azi, 29 martie 2023, Google Maps va indica locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim. „Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de astazi…

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport public din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul cu care urmeaza sa se deplaseze, a anunțat primarul Nicușor Dan.Potrivit primarului, aplicația calculeaza cea mai buna ruta pe care…

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- Imaginile dezastrului au ramas in urma ninsorilor abundente care au lovit Romania si Europa in ultimele ore. In țara, este cod portocaliu de ninsori și viscol in 5 județe. A nins abundent atat in Capitala inca de la primele ore ale dimineții, cat și in mai multe zone ale țarii, iar pe unele drumuri…

- Imaginile dezastrului au ramas in urma ninsorilor abundente care au lovit Romania si Europa in ultimele ore. In țara, este cod portocaliu de ninsori și viscol in 5 județe. A nins abundent atat in Capitala inca de la primele ore ale dimineții, cat și in mai multe zone ale țarii, iar pe unele drumuri…

- Datele publicate de INS arata ca peste 80% dintre romani, adica peste 15 milioane, folosesc internetul zilnic. Cu toate acestea, gradul de digitalizare, adica numarul persoanelor care au competențe digitale, este de 29% din populație. Mai mult, aproximativ 80% dintre romanii care folosesc internetul…

- A fost publicat numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul social. Datele arata ca peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat , cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj , Bacau si Buzau. In urma cu un an, peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social…

- Pompierii intervin, joi, pe Calea Giulesti, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la cinci vagoane de tren dezafectate, cu posibilitate de propagare la alte vagoane garate. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin joi seara, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la cinci…