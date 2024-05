Actorul Florin Piersic, internat cu septicemie la Institutul „Matei Bals" din capitala, este in stare stabila, iar in acest moment viata nu ii este pusa in pericol, a precizat conducerea spitalului. Florin Piersic a fost transferat, aseara, de la Cluj-Napoca, unde fusese internat mai intai la Spitalul Militar si apoi la Institutul Inimii. Infectia, care […] Articolul Actorul Florin Piersic este… Source